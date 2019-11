Chevron, Redco y Shell, las marcas de gasolina más caras, dice Profeco

Ricardo Sheffield Padilla, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), dio a conocer este lunes el Quién es quién en los precios de los combustibles, durante la semana del 24 al 30 de octubre y destacó que las marcas Chevron, Redco y Shell son las más caras.

Durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el procurador Sheffield Padill dijo que, en cuanto a la gasolina regular, el precio más alto se encontró en Emerald Gas, en Los Cabos, Baja California. El precio más bajo se encontró en Servicio Periméndez, en el municipio de Centro, Tabasco.

En cuanto a la gasolina Premium, el precio más alto se detectó en BP estaciones, en la Ciudad de México, y el precio más económico fue hallado en Cosco Gas, en San Luis Potosí.

En referencia al diésel, Sheffield Padilla dijo que el precio más caro fue encontrado en Reforma Gasolinera, en Hermosillo, Sonora, y el más barato en Súper Servicio Los Mangos, en Veracruz.

Gráfico sobre el Quién es quién en los precios de los combustibles. (Presidencia de la República)

Chevron, Redco y Shell, las marcas más caras, dice Profeco

Señaló que en cuanto a marcas de gasolinas, en el último mes se ha detectado estabilidad y las más caras son Chevron, Redco y Shell, mientras que las más baratas son Lagas, Total y Orsan.

Señaló que durante la semana anterior, la Profeco atendió 260 denuncias y quejas presentadas a través de la App “Litro por litro”. Agregó que se realizaron 218 visitas a estaciones de servicio y que una gasolinera se negó a ser verificada.

Agregó que diez gasolineras tuvieron problemas de no dar litros completos y que 137 estaciones de servicio no presentaron irregularidades. Se verificaron 2,824 mangueras y bombas, y once de ellas fueron inmovilizadas por no dar litros completos.

En la semana de referencia se realizaron 34 visitas a estaciones expendedoras de Gas LP, donde se infraccionaron a tres y hubo dos negativas a revisión, además se inmovilizaron cinco básculas, cuatro vehículos, un autotanque y 36 cilindros que se encontraban en mal estado.

Ricardo Sheffield destacó el caso de Lagas por dar y mantener precios bajos, y no estar tentados a elevar su margen de ganancia al compararse con la competencia. Señaló que el ejercicio de verificar los precios se ha hecho más efectivo día a día gracias a la aplicación de ‘Litro por litro’.

Admitió que hay señalamientos de que no todos pueden cargar combustible en Veracruz, si es donde está la estación con precios más bajos, pero la aplicación ayuda a detectar a los expendedores más competitivos en la zona de cada usuario.

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que su compromiso es que no aumenten los precios de los combustibles en términos reales, y lo está cumpliendo.

Pero bajar hasta más adelante que tengamos condiciones, porque necesitamos mantener equilibrios y esa es la política”, dijo.

Destacó que cuando las refinerías rehabilitadas operen con mayor capacidad y esté lista la nueva refinería en Tabasco, se puede considerar ese escenario.

Con información de Presidencia de la República

