Proponen a consumidores renovación de tanques de gas LP

La Comisión Reguladora de Energía trabaja en un proyecto de ley para que las empresas de gas LP soliciten a los consumidores un depósito por cada cilindro de gas, es decir, una renovación que podría oscilar en mil 500 pesos por cada cilindro.

Para amas de casa y comerciantes, dar un depósito por tanque de gas LP, que podría alcanzar hasta mil 500 pesos por unidad, significaría un golpe a su economía.

Yo digo que está mal porque ya compré ese tanque de gas y no voy a agarrar otro que apenas me van a dar para pagar mil 500 por cada tanque, pues si me va a afectar”, dijo Elizabeth Castellano, ama de casa.

Ah pues sí, si nos afectaría mucho porque pues cuánto cobrarían de depósito, nosotros pagamos 200 pesos de gas – ¿Eso cuántos días le dura? – Nada más dos horas – ¿Cuántos tanques consume en un día? – Dos o tres, ya no sería negocio ya”, aseguró Carlos Fuentes, comerciante.