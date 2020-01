Queman vivo a feminicida de niña en Chiapas

En Cacahoatán, Chiapas, vecinos enfurecidos lincharon a un hombre, a quien se le acusa de haber asesinado a una niña de seis años de edad; el implicado ya había estado dos ocasiones en prisión por abuso sexual; la tía de la menor asesinada trató de evitar el linchamiento sin conseguirlo.

Era una niña, güey, una niña, no mames, no tuviste compasión y así quieres que la gente tenga compasión contigo, chinga tu madre”.

La niña, de seis años de edad, había sido reportada como desaparecida la tarde de este jueves en el poblado Faja de Oro, después de que su mamá la dejó sola para ir a una clase de zumba, sin embargo, cuando regresó, la niña ya no estaba. La mañana de este viernes, familiares y vecinos localizaron a la menor sin vida en el paraje ‘La Curva del Carmen’.

Uno de los habitantes señaló a un hombre identificado como Alfredo ‘N’, de 37 años de edad, de haber sido la última persona con quien se vio a la menor; por tal motivo, vecinos y pobladores lo sometieron, lo golpearon y lo entregaron a la autoridad municipal. Al lugar llegaron más personas que, enardecidas, bajaron de la patrulla al presunto feminicida, quien fue atado a un poste por pobladores, mismos que amenazaron con quemarlo.

Usted no es de aquí, que sienta lo que sintió la niña, si él ya estuvo preso en el Cereso y vuelve a salir”.

Vas a responder, traigan gasolina, que no entre la patrulla, nos lo van a arrebatar, no va a salir de aquí, te pasaste de reata, güey”.

La tía de la menor trató de impedir el linchamiento, pero sus intentos fueron en vano, a pesar de la presencia de los policías.

Rodéenlo, ayúdenme y que la multitud se haga para allá, rodéenlo, en representación del ejido, cinco o seis personas y ahí lo dejemos, los demás háganse hacia atrás, por favor, entiendo, no se imaginan el dolor que sentimos, pero con más violencia no vamos a lograr nada; yo soy la tía, yo lo único que pido es que ayuden”, expresó.

Esto es para que aprendan y que quede claro de una vez que aquí no se puede hacer eso, no graben, no graben”.