¡Qué vivan las corcholatas!: Claudia Sheinbaum destaca unidad de la 4T

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que la unidad del movimiento de la Cuarta Transformación debe estar por encima de cualquier interés, incluido el proceso de selección de los aspirantes presidenciales.

Al participar en la Tercera Reunión Plenaria de los diputados federales de Morena, junto con los del Partido Verde y Partido del Trabajo, Claudia Sheinbaum señaló que los integrantes del movimiento tienen la tarea de subir la popularidad del presidente de la República al 85 por ciento en septiembre de 2024, cuando concluya su mandato.

“Todos los que pertenecemos a este movimiento tenemos una tarea que es que, si el presidente hoy tiene 70 por ciento de popularidad, en septiembre de 2024 tenga 85 por ciento de popularidad, y eso no solo es tarea de él sino es tarea de todos y de todas, es momento del presidente Andrés Manuel López Obrador y de que todos fortalezcamos la Cuarta Transformación”, apuntó la jefa de Gobierno de la CDMX.

Cuestionada por los legisladores sobre el mote de corcholatas, respondió.

“A mí no me ofende el tema de las corcholatas, no sé a quién le ofenda, digo, cuando uno está seguro de sí mismo, de lo que representa y del movimiento, ¡qué vivan las corcholatas!”, aseguró.