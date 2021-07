¿Qué es la escapolamina, droga mortal usada por delincuentes para robar a sus víctimas en antros?

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) investigó una nueva forma de operar de la delincuencia, una nueva modalidad en la que drogan a las personas que acuden a los antros con una sustancia que proviene de Colombia, la escapolamina. Esta droga hace que quien la consuma pierde la conciencia y se vuelve una presa fácil.

Te recomendamos: Dan cadena perpetua a expolicía que robó y mató para pagar viaje a Disney



En la CDMX ya se documentaron casos de esta nueva forma de operar; las autoridades indagan a una banda de presuntos delincuentes que suministran esta sustancia a sus víctimas. La escapolamina provoca la sumisión total, la perdida de memoria y es mortal.

La escapolamina es un polvo que se diluye en la bebida o, en algunos casos, la soplan para que la víctima la aspire sin darse cuenta, al estar en un espacio cerrado.

Desde hace décadas, la escapolamina se utiliza con fines recreativos tanto en México como en Sudamérica. En el país hay registros de que fue suministrada a víctimas de robos, pero desde 2015 se comprobaron solamente tres casos.

La noche del pasado 28 de mayo ocurrieron dos casos en la CDMX, uno ya fue denunciado ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Víctor Tacher fue intoxicado al parecer con escapolamina una noche que acudió a un antro con unos amigos, pero no recuerda nada. Las cámaras del lobby de los departamentos donde vive captaron a un hombre que lo lleva del brazo; la persona era un taxista que presuntamente forma parte de una banda que asalta a personas con esta droga.

El conductor del taxi le insiste a Víctor de entrar al departamento y dejarlo ahí, pero al final, un trabajador del edificio los acompaña, y Víctor queda a salvo y el sospechoso se va, cuando el hombre recobra la conciencia, se da cuenta que hicieron cargos y retiros a todas sus tarjetas bancarias.

“Mi poli decía que estaba todo errático que traté de abrir puertas de otros departamentos, luego ya me ayudó a bajar, le vomité encima, yo no tengo idea de cómo entró la droga a mi cuerpo, tengo total blackout, yo estaba en un bar tomando con unos amigos y nos fuimos al Janis, un amigo y yo”, señaló Víctor Tacher .

Esa misma noche, en el mismo antro, otro joven fue drogado aparentemente con escapolamina, con lo poco que le quedaba de conciencia. Luis salió del lugar y deambuló por la zona hasta que pudo hablar con sus padres, quienes fueron por él.

“Tengo el momento en el que entré al antro y de ahí tengo esos flashazos, pero ya, no recuerdo nadie que me haya seguido, no me hubiera sorprendido porque por lo que investigué estuve vulnerable mucho tiempo”, indicó Luis.