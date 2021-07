Cámara escondida muestra bares llenos en CDMX; contagios por COVID crecen entre jóvenes

El repunte de contagios de COVID-19 se está presentando principalmente, según las autoridades de Salud de la Ciudad de México, entre personas que por distintos motivos no se han vacunado, pero también entre la población joven. Muchos están acudiendo a fiestas y reuniones en bares y antros que están operando de forma clandestina en la Ciudad de México.

En un antro en la Zona Rosa la pandemia se queda en la calle. Dentro, resguardado por cortinas oscuras, la fiesta sigue hasta la madrugada. La puerta se cierra a las 10:30 y sigue el relajo hasta las 2, 3 de la mañana, aunque esté la puerta cerrada y la salida es por una puerta trasera clandestina.

Sólo 50 pesos de cover para acceder a dos plantas con más de 400 personas, unos cuantos empleados traen cubrebocas, el resto de asistentes sin ningún tipo de medida sanitaria.

En la calle de Amberes, bares como el King y El Macho estaban a reventar, eso sí, nadie podía tomar fotos o videos porque el personal de seguridad del lugar te expulsaba y te forzaba a eliminar las imágenes, eso hicieron con el material recopilado por En Punto.

En algunos casos, al entrar a estos lugares se les coloca a los celulares un adherible en la lente de la cámara para evitar fotografías y videos dentro del evento y poder ser descubiertos.

Con invitaciones a través de las redes sociales, sin revelar la ubicación del evento, para evitar ser rastreados por las autoridades, se realiza la convocatoria al evento.

Son bares, discotecas, terrazas o restaurantes que, en muchas ocasiones, desde el miércoles o jueves se transforman en los llamados “antros” y terminan sus actividades alrededor de las 4 o 5 de la mañana.

Ahí los jóvenes cantan, bailan, fuman y beben olvidando las recomendaciones sanitarias establecidas por las autoridades.

“A mí nunca me ha dado, pero yo siempre he salido, en semáforo rojo, naranja, a lo mejor ya me dio ¿no? sí me da miedo llevarlo a mis papás, pero pues ya están vacunados”, dijo uno de los asistentes.