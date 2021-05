¿Las pruebas de anticuerpos sirven para saber si ya tuvimos COVID-19?

Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, se pronunció sobre las pruebas de anticuerpos de COVID, también conocidas como pruebas serológicas, al asegurar que su uso no es recomendado por la Secretaría de Salud, pues sus resultados no son acertados, ni eficientes.

Lo anterior lo compartió durante su intervención en la conferencia de salud realizada, la noche del viernes 21 de mayo de 2021, en Palacio Nacional.

Ahí detalló que esas pruebas no funcionan para saber si ya contrajimos COVID-19 o si ya estamos protegidos de la enfermedad, por lo que hizo un llamado a la población a no gastar su dinero en esa práctica.

“No gaste su dinero y su tiempo en hacerse una prueba de anticuerpos buscando tener la confirmación de que ya está protegido, ya sea después de haber sido vacunado o después de haber padecido COVID. Las técnicas de laboratorio disponibles en el mundo entero, no es un problema del país, no están normalizadas, no están estandarizadas, no hay un referente único de cuál es el titulo, cantidad o concentración de anticuerpos en sangre que representan un grado suficiente de inmunidad”, comentó el subsecretario.