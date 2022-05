Proyecto Azul Cobalto: Una revisión sobre el riesgo de trabajar como policía en México

El fenómeno de la violencia contra elementos policiacos está siendo ahora contabilizado a través del Proyecto Azul Cobalto.

“Cada muerte de un policía debe enseñarnos algo. Tenemos que limpiar este debate público de que es malo y corrupto, son más los policías buenos”, aseguró Daniel Gómez-Tagle, creador del Proyecto Azul Cobalto.

Un mapa muestra círculos que representan a los 2 mil 500 policías municipales, estatales y federales que han muerto en México desde 2017 a la fecha.

El consultor e investigador Daniel Gómez-Tagle es el creador del gráfico que forma parte del “Proyecto Azul Cobalto”, un estudio publicado en internet para dimensionar el riesgo que corren los uniformados en su labor.

“Son datos oficiales del INEGI, para ver la posición geográfica de los municipios, agregó también datos del INE para saber qué partido político está en el poder en turno y los datos del secretariado ejecutivo para ver los homicidios también por municipio y por estado”, comentó Daniel Gómez-Tagle, creador del Proyecto Azul Cobalto.

En los últimos cinco años, Daniel ha contabilizado 2 mil 77 homicidios; 306 muertes en accidentes. 90 suicidios y 27 muertes naturales de uniformados. También ha constatado que casi el 40 por ciento de policías asesinados fueron atacados en sus días francos, de los cuales 131 fueron ultimados en presencia de su familia.

“Esto lo que nos refleja es que a los policías los matan por ser policías, no por hacerla de policías. La magnitud del problema cambia, porque te das cuenta que si matan a un bebé de 3 años porque su papá es policía, hablamos de ciudadanos, y si somos incapaces de atender al ciudadano que nos protege cómo le podemos pedir que nos proteja”, comentó Daniel Gómez-Tagle.

En el sitio proyectoazulcobalto.com también se puede identificar los estados más peligrosos. Guanajuato encabeza la lista con 293 elementos asesinados desde 2017.

“Cuatro tipos privan de la libertad a mi marido, esto sucedió en Cueramaro, Guanajuato, fueron a ver un partido de futbol. Me envía una foto porque de hecho se encontraba con mi hijo mayor. Lo hieren de una pierna, para evitar que corra y lo vuelven a herir, dos veces más en el tórax, entonces él ya iba muy herido, hasta el momento no sabemos nada de su paradero”, apuntó Alejandra, esposa de un policía ministerial desaparecido en Guanajuato.

Alejandra es esposa de José Pérez Murillo, policía del grupo élite de la Fiscalía de Guanajuato, desaparecido el 29 de agosto pasado, meses después de que un grupo criminal anunciara una cacería de uniformados en la entidad.

Alejandra acusa que la Fiscalía de Guanajuato ha sido negligente en la búsqueda de su esposo, a pesar de que dos de los criminales que lo desaparecieron ya fueron detenidos e indicaron el lugar donde lo llevaron.

“Yo les dije, voy ir a buscarlo con sus familiares, no, no, no puedes entorpecer la investigación. Mencionaron unas cuevas en Manuel Doblado, yo pido al colectivo de búsqueda que la Fiscalía está demostrando su incompetencia, pues su apoyo”, apuntó Alejandra Rangel, esposa de policía ministerial desaparecido en Guanajuato.

Las desapariciones de policías también están incrementando. Daniel busca incluirlas próximamente en el mapa del proyecto.

“Hay muchas dependencias que son herméticas, el problema es que como está fuera de servicio sus viudas no obtienen prestaciones. Sus hijos por ejemplo, no tienen acceso a becas, se quedan sin ningún tipo de prestación, sin ningún tipo de garantía”, apuntó Daniel Gómez-Tagle.

En un apartado de la página llamado “Pase de lista”, Gómez-Tagle publica la entidad donde murieron los uniformados y algunas de las notas periodísticas que informan los hechos, a modo de reconocimiento.

“Estamos tan inmersos en una discusión política sobre lo que no debe ser un policía que olvidamos que hay un ciudadano, que no tiene ni derechos humanos, ni laborales”, apuntó Daniel Gómez-Tagle, creador del Proyecto Azul Cobalto.

“Ahorita desgraciadamente me tocó a mi, el día de mañana les puede tocar a cualquiera de sus esposas, para que vean en la situación en la que se van a encontrar desgraciadamente, totalmente desprotegidos”, dijo Alejandra, esposa de policía ministerial desaparecido en Guanajuato.

Con información de Marco Antonio Coronel y Carlos Moreno.

LLH