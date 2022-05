Se intensifican las agresiones contra policías en Colima

Los policías estatales son muy vulnerables. En Colima, por ejemplo, en lo que va del año han muerto ocho policías, los mismos que en todo el 2021.

En las bardas de una vivienda ubicada en la calle Álamo en la colonia La Reserva en Villa de Álvarez, Colima, quedaron los impactos de bala que presuntos criminales dispararon contra una mujer policía, atacada el domingo pasado a unos metros de su domicilio; la mujer se encuentra en un hospital recuperándose de las heridas.

“Si le hacen eso a los policías, pues a nosotros que nos espera”, dijo una habitante de Villa de Álvarez, Colima.

Ya son 17 semanas continuas en las que policías y delincuentes se enfrentan todos los días. Tan solo este lunes, cuatro personas agredieron a disparos a agentes de la fiscalía mientras realizaban diligencias de investigación en la colonia Francisco I. Madero de la capital.

Desde el pasado 25 de enero, que se desató la actual ola de violencia en el estado, han sido atacados a tiros 13 policías, entre elementos de la Fiscalía, agentes de la policía estatal y elementos municipales; 8 murieron; es la misma cantidad de elementos fallecidos durante todo el 2021.

“La corporación no nos dan lo suficiente para poder nosotros reaccionar. Sí es mucho ahorita la inseguridad que estamos viviendo y nosotros si tenemos y podemos, pues nosotros tenemos que comprar nuestro equipo”, dijo un policía de Colima.

Los policías en Colima dicen que salen a la calle y enfrentan a la delincuencia organizada sin el equipo suficiente.

“Ahorita no, nos faltan por administrar uniformes, de las armas pues no, estamos también limitados en lo que es cartuchos y eso. Lo que es el gas ya no lo podemos nosotros utilizar entonces con que nosotros nos podemos defender ahora, solo tengo un bastón”, dijo un policía.

“Nunca en la historia de Colima se había vivido, una situación muy complicada en el tema de seguridad, el tema radica en el tema de presupuesto, casi estoy seguro que son más de 500 millones de pesos que de alguna u otra manera se destinan al tema de seguridad que a lo que vemos no son suficientes”, apuntó Héctor Magaña, secretario de la Comisión de Seguridad .

Con información de Bertha Reynoso.

LLH