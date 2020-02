Artistas urbanos y botargas protestan en CDMX; piden no retirarlos de las calles

En la Ciudad de México (CDMX), botargas, músicos urbanos, magos, estatuas vivientes y artistas realizaron una protesta del Hemiciclo a Juárez al Zócalo en protesta por los operativos para retirarlos de las calles, piden se les deje trabajar.

Hace 15 años, Luis quedó desempleado y compró su primera botarga para auto emplearse en el corredor Madero, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Actualmente personifica a un robot espacial.

Desde el pasado 7 de enero fue retirado de las calles en medio de los operativos contra el comercio informal.

Pues imagínese si de esto vivimos, todos los días en nuestra casa se come, todos los días en nuestras casas hay gastos. Tengo más de 50 años, ya no tengo otro trabajo. Eso es lo que pedimos, un espacio para trabajar, no somos delincuentes, no estamos robando”, dijo Luis.