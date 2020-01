Padres de niños con cáncer protestan por desabasto de medicamentos en Cámara de Diputados

Madres y padres de niños enfermos de diferentes tipos de cáncer llegaron hasta la Cámara de Diputados a protestar y denunciar desabasto de medicamentos para sus hijos.

Mi hijo se llama David Eduardo Antonio Hernández, tiene 11 años, perdón, estoy aquí, desde nosotros, a partir del mes de mayo estamos comprando medicamento, porque el Instituto Mexicano del Seguro Social no lo tiene, vamos y nos dicen, que cuando yo pregunto, cuándo va a llegar, nos dicen que no saben, se estabilizó las vincristinas, pero ahora están faltando las L-asparaginasas, cardioxanes y demás, estoy aquí pidiendo que el Gobierno Federal que nos apoye”, destacó Severa Hernández, derechohabiente del IMSS.

Procedentes de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y la Ciudad de México, aseguraron que este desabasto de medicamentos se presenta tanto en el Seguro Social como en los centros que dependen del nuevo Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

Es impresionante la cantidad de niños con recaídas y que fallecen, gracias a Dios mi niño está en mantenimiento ya, pero no puedo, yo estoy aquí por los niños que están sufriendo sin medicamentos, es imposible que las autoridades no puedan voltear a atender la situación, hay niños muriendo, son vidas, son vidas las que se están perdiendo de niños, que no merecen que se acabe así nada más su vida, por falta de un medicamento”, agregó Linda Cruz Córdoba, paciente del Insabi.