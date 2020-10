Prohíben a niños de Cd. Juárez pedir dulces durante Halloween en el Paso, Texas

Cada año, cientos de niños de Ciudad Juárez, Chihuahua, cruzan la frontera para celebrar “Halloween” o “Noche de brujas” en El Paso, Texas, y pedir dulces, pero ahora, ante la emergencia sanitaria, no podrán recorrer las calles en esta ciudad fronteriza de Estados Unidos.

Las autoridades de seguridad pública piden evitar este tipo de festejos para evitar propagación de COVID19.

La Secretaría de Seguridad Pública pide a padres de familia evitar realizar el festejo de Halloween, una celebración anglosajona que se realiza en Ciudad Juárez por ser frontera con Estados Unidos y moviliza a cientos de niños cada año.

En tanto, la Secretaría de Salud de Chihuahua advierte de los riesgos de realizar reuniones en esta temporada.

“Es muy, muy importante, por nuestros niños no llevar a cabo festejos por Halloween, no llevar a cabo los festejos, no llevar a cabo todo lo que respecta al Día de Muertos, hay que hacerlo en nuestra casa solamente con las personas que viven en la misma casa, no invitar a alguien más que no forme parte de ese núcleo familiar porque vamos a tener problemas de contagios”, indicó Wendy Ávila Coronado, subdirectora de Medicina Preventiva.