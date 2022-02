PRI propone que recursos para revocación de mandato se destinen a la salud y recuperación económica

En conferencia de prensa, la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado propuso que no se realice la consulta de revocación de mandato, programada para el próximo 10 de abril.

Y que los 3 mil millones que costaría este ejercicio inédito en la democracia mexicana, se destinen al sector salud y a la recuperación económica de las familias.

“El presidente se puede dar por ratificado. Ello permitirá no gastar recursos en este ejercicio y ante momentos tan complejos que vive México, poder reorientar los más de tres mil 300 millones en lo que realmente le preocupa a la población: la salud y la economía. Y no estamos llamando a no participar. El llamado es al presidente, a Morena, para que den marcha atrás en su ánimo de llevar a cabo este proceso, y que los recursos se pongan donde se requieren en este momento”, indicó Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador de los senadores del PRI.

“En lugar de malgastar los tres mil millones de pesos de las y los mexicanos, en una simulación democrática, que el presidente se dé por ratificado y use esos recursos en las familias. Sólo el mes pasado, en enero, fallecieron 60 menores por covid. Con ese recurso podríamos adquirir cuatro millones de esquemas completos de vacunas contra covid para niñas y niños”, señaló Silvana Beltrones, senadora del PRI.