PRI mantendrá su iniciativa militar sobre Guardia Nacional, asegura ‘Alito’ Moreno

Alejandro ‘Alito’ Moreno, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), aseguró que su partido mantendrá su iniciativa para ampliar hasta 2028 la tutela de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sobre la Guardia Nacional (GN).

Invitó al PAN y al PRD a sumarse a esta propuesta que busca, dijo, dar seguridad a los mexicanos.

“La responsabilidad es tomar una decisión de Estado que es garantizar la seguridad de las y los mexicanos. Aquí las acciones se hacen con razón, no con emoción, en una coalición se tiene que pensar con inteligencia y estrategia, no con el hígado, por eso la convocatoria es y será siempre a construir por este país. Nosotros no vamos a ser quienes rompan esa coalición, si ellos quieren romper que la rompan ellos y le van a tener que dar cuentas al pueblo de México. La pregunta es muy sencilla ¿están con la gente o están con el crimen organizado?”, indicó Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI.