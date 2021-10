PRI estima definir, antes del 15 de diciembre, su voto en torno a la Reforma Eléctrica

El líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, estimó que antes del 15 diciembre y una vez concluido el parlamento abierto, la bancada priista en la Cámara de Diputados definirá su voto en torno a la Reforma Eléctrica del Ejecutivo federal.

Te recomendamos: Reforma eléctrica de AMLO es negativa a nivel crediticio para México: Moody’s

Y consideró que los priistas no se dividirán al momento de emitir su voto en torno a esta reforma en materia eléctrica, que busca eliminar la aprobada por su partido en 2013.

“Sí te puedo decir que en la bancada no es que haya línea, en la bancada lo que va a haber es que las y los legisladores del Congreso, tanto diputados, senadores, tendrán amplia información… y creo que en el consenso vamos a participar todos en la votación y vamos a ir como un bloque monolítico a la decisión, no tengan duda, esa se las puedo adelantar, no lo vayan a decir que yo se los dije, pero si creen del gobierno que pueden dividir la bancada en un sentido o en otro o alguien, eso no va a ocurrir, los priistas estamos sólidos” aseguró Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.