Prevén que temporada de ciclones tropicales sea menos activa

La temporada de ciclones tropicales, que inició en junio pasado y que concluye el 31 de noviembre, podría no ser tan activa.

El primer fenómeno se adelantó unos días a la temporada y el segundo se desarrolló también en el mes de julio.

“A pesar de todo esto, se sigue pronosticando que la temporada no sea tan activa, los patrones de circulación atmosférica y también de comportamiento del Océano están indicando que primero la atmosfera no va ser tan favorable, los vientos en altura se pronostica que puedan ser muy fuertes y variables, y esto hace que no haya mucha posibilidad que el aire pueda ascender con facilidad y desarrollar ciclones tropicales”, indicó Federico Acevedo, meteorólogo de Protección Civil.

Además, el Océano Atlántico continúa frío, lo que combinado con los factores anteriores inhibe la formación de los ciclones.

“Que los vientos alisios en todo lo que es el Caribe están muy fuertes, con vientos de bajo nivel y esos vientos fuertes lo que hace es que mueven el agua, arrastran el agua y se llevan el agua caliente y ahí es agua fría y eso ayuda a que no se desarrollen eventos como los ciclones tropicales, son varios factores”, señaló Federico Acevedo, meteorólogo de Protección Civil.

El Centro de Estudios y Pronósticos Meteorológicos, señaló que a pesar de ello no se puede bajar la guardia durante la temporada de lluvias, porque Veracruz es propenso a las afectaciones.

“No hay que bajar la guardia independientemente de los pronósticos, uno de estos ciclones tropicales que se pueda pronosticar podría ser una amenaza para Veracruz”, destacó Federico Acevedo, meteorólogo de Protección Civil.

Esto es lo que debes hacer antes de un Ciclón Tropical

La Comisión Nacional del Agua te comparte útiles recomendaciones para prevenir daños y accidentes durante esta temporada de ciclones tropicales:

-Ubica los lugares destinados a refugios temporales y traza una ruta de acceso.

-Determina un lugar de reunión en caso de separarte de tu familia.

-Coloca tus documentos importantes en bolsas de plástico.

-Ten preparados alimentos enlatados y agua purificada o hervida en envases con tapa.

-Siempre ten listo un botiquín médico de primeros auxilios.

-Elabora un directorio telefónico con los números de familiares, escuelas, servicios de emergencia, seguridad y #ProtecciónCivil.

-Mantén encendido un radio de pilas para recibir información e instrucciones de fuentes oficiales.

-Repara techos, ventanas y paredes para evitar daños mayores.

-Guarda fertilizantes e insecticidas en lugares a prueba de agua.

-En caso de tener familiares enfermos o de edad avanzada, prevé su traslado.

-Cierra puertas y ventanas.

-Protege vidrios y cristales con cinta adhesiva, colócala en forma de “X” y corre las cortinas. Las ventanas grandes pueden cubrirse con tablas.

-Fija y amarra bien los objetos que las rachas de viento puedan levantar.

-Ten a mano ropa abrigadora e impermeable.

-Cubre aparatos u objetos con bolsas de plástico.

-Limpia la azotea, canales, desagües y coladeras.

-Barre la calle y limpia las alcantarillas.

-Si cuentas con un vehículo, llena el tanque de combustible, revisa que funcione el acumulador y que las llantas estén en buen estado.

-Si cuentas con un pozo o cisterna, sella la tapa para tener reserva de agua no contaminada.

-Si deseas ayudar en caso de desastres, intégrate a una brigada de auxilio.

Recomendaciones ante un ciclón tropical.

Con información de Pedro Morales Luis y Conagua.

Rar