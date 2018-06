Ciclones debilitan inmuebles del Centro Histórico de Manzanillo

En Colima, las lluvias y vientos originados por los primeros ciclones de la temporada: Aletta, Bud y Carlotta, debilitaron construcciones antiguas en el centro histórico del puerto de Manzanillo.

“Yo estaba en la reparación de una máquina de un reloj y cuando me di cuenta por el ruido, un fuerte ruido, hasta me asusté y ya cuando me di cuenta es porque ya estaba todo así, los carros pues perjudicados, un carro blanco y una camioneta”, dijo José Antonio Cuevas, comerciante del Centro Histórico de Manzanillo.

“Están cayendo pedazos de objetos, de escombros, de cemento y varilla las dos cosas se arrojan, tanto concreto como varilla”, relató Jaime Silva, habitante del Centro Histórico de Manzanillo.

Las viviendas y negocios afectados fueron construidos en su mayoría en la década de los sesenta, y están ubicados en una de las zonas comerciales más transitadas de Manzanillo.

“Pues es mejor darle la vuelta, porque puede suceder que en una de esas se caiga y si genere alguna lesión a alguien que vaya pasando”, asegura Janette Barragan, habitante de Manzanillo.

“Hasta el momento hay daños en vehículos, un par de vehículos, de los cuales ya se hicieron cargos los dueños de los inmuebles”, precisó Juan Enrique García Pérez, alcalde de Manzanillo.

Algunos inmuebles dañados están siendo reparados por sus dueños, otros, están abandonados.

“Si hay dueños para que se hagan responsables y en caso contrario, nosotros notificar mediante los medios legales correspondientes y en la ausencia de un propietario // ya tendremos que actuar nosotros como autoridad”, mencionó Juan Enrique García Pérez, alcalde de Manzanillo.

El Colegio de Ingenieros de Manzanillo, tiene identificados en el Centro Histórico del puerto, ocho inmuebles con daños estructurales graves y 16 más, en mal estado.

