Presidente de Morena pide agilizar juicio político a los consejeros del INE

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, llamó este domingo 19 de diciembre a la fracción parlamentaria morenista en la Cámara de Diputados y a sus aliados a dar celeridad a la solicitud para llevar a juicio político a los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).

Asimismo, resaltó que algunos consejeros “son verdaderamente una farsa”, pues según Delgado están llenos de contradicciones.

“Mientras dicen que no tienen dinero para organizar la Consulta de Revocación de Mandato, al mismo tiempo, sin ninguna justificación legal, le niegan a Morena la devolución de 547 millones de pesos para la salud del pueblo de México, pero sí aceptan tener un aguinaldo de más de medio millón de pesos”, comentó Delgado.

“Aquellos consejeros que no están de acuerdo en que el pueblo de México tenga todo el poder, es porque le tienen miedo a la gente. Porque saben que no tienen ninguna posibilidad de regresar la corrupción, sus privilegios y el despilfarro que tanto daño le hizo a México. Y con esto quedan más que exhibidos, no son los consejeros y consejeras que necesitamos en este momento para nuestro país”, dijo Delgado.