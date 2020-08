Presentan Estrategia Legislativa para Agenda 2030

Este lunes fue presentada en la Cámara de Diputados la Estrategia Legislativa para la Agenda 2030, una iniciativa adoptada por la ONU y firmada por México para el Desarrollo Sostenible a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, y que busca fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia.

Te recomendamos: Diputados eliminarán 5 fideicomisos en extraordinario: Mario Delgado

En la presentación, el jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Alfonso Romo, reconoció el esfuerzo del Poder Legislativo para impulsar las leyes necesarias que garanticen la sustentabilidad, pero también la falta del gobierno federal en el tema.

“Yéndome al grano, siendo muy sincero con ustedes, lo que he recibido y lo que he vivido de la Agenda 2030, veo a un Legislativo comprometido, veo a un gobierno, a un Ejecutivo parcialmente comprometido, no totalmente comprometido, lo cual es una responsabilidad nuestra, yo les ofrezco hacer un esfuerzo mayor para que no nada más sean unas dependencias sino todas las dependencias las que se comprometan a cumplir lo que ustedes legislen, sé que hemos fallado, pero vamos a hacer un esfuerzo para que cada día podamos cumplir más los objetivos de esta Agenda tan loable”, señaló Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia de la República.