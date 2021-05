Presenta AMLO carta de EEUU solicitando información de Cabeza de Vaca

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) divulgó el oficio enviado por la Embajada de Estados Unidos en México que informaba sobre la investigación sobre lavado de dinero del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.

En la conferencia de prensa en Palacio Nacional, López Obrador divulgó el oficio enviado hace unos días, pese a reconocer que esto no era “políticamente correcto” o “jurídicamente correcto”.

El vocero del presidente, Jesús Ramírez Cuevas, leyó la carta, que fue dirigida a Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del gobierno federal.

En esta misiva se habla de una “investigación preliminar” por parte de la Oficina del Agregado Jurídico y el FBI en la que se identifican viajes internacionales a Estados Unidos y otros países por parte de una cuarentena de “individuos” y “entidades corporativas”.

Entre estos nombres, se encuentra Francisco García Cabeza de Vaca, contra quien un juez mexicano emitió el miércoles una orden de arresto a solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR), y se encuentra en paradero desconocido.

López Obrador dijo que Santiago Nieto tomará “medidas” en el asunto a través de la UIF, por lo que es muy probable que ya haya enviado su investigación a la FGR.

Por ello dijo que no hay que quedarse “callados” ante sucesos de este tipo.

“Yo no estoy dando instrucciones. No es mi fuerte la venganza. No soy hipócrita. No soy de dos caras como lo son los conservadores”, arremetió el mandatario.