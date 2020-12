Preocupación y cansancio aquejan a personal médico tras ocho meses de pandemia

Después de ocho meses del inicio de la pandemia, el personal médico del Hospital Juárez de México está agotado

Te recomendamos: Por miedo, pacientes COVID evitan ir al hospital

“La preocupación sigue, y sigue aún más porque yo sé que a pesar de 9 meses de contacto directo con el paciente no me he infectado, pero sé que puede pasar, y sé que puedo fallecer, entonces emocionalmente el miedo sigue, el cansancio sigue, el estrés sigue”, dijo Odette, enfermera Covid en terapia intensiva Hospital Juárez de México.

Hace 7 meses, en esta zona de transformación del Hospital Juárez de México, conocida como “Zona Gris”, así se daban ánimo, Odette y sus compañeros antes de entrar a terapia intensiva para enfrentar la pandemia por COVID-19.

Con los cuerpos cubiertos y los rostros marcados con las huellas de la batalla de 12 horas continuas, ellos nos hacían saber que no se darían por vencidos.

Pero con el paso de los meses, Daniela ahora sabe que esta pandemia no sólo la ha marcado físicamente.

“En estos 8 meses, lo que ha cambiado más, es mi situación emocional, hay días que me cuesta demasiado trabajo conciliar el sueño y bajé de peso, he bajado 8 kilos durante este tiempo, creo que la tensión que tengo o el estrés no me ayuda mucho entonces trato de trabajar en ello día con día”. Daniela, enfermera de terapia intensiva: