Por miedo, pacientes COVID evitan ir al hospital

El miedo a ser hospitalizados, separado de sus seres queridos, no ser bien atendidos y morir solos, orilla a muchas personas con síntomas de COVID-19 a no asistir a un nosocomio, buscando ayuda cuando ya están muy graves, la cual es muy difícil de conseguir en estos momentos, pues los hospitales cada vez están más saturados.

“Hace dos semanas tuvimos el fallecimiento de uno de mis tíos. Estuvo internado, tenía ese temor de irse a atender a un hospital, él no se quería atender, hasta que lamentablemente se puso más mal y tuvimos que correr”, comentó Isaac, familiar de paciente COVID-

La familia Jiménez perdió a uno de sus integrantes por COVID-19, esta semana, otro de los tíos comenzó a sentirse mal,. en esta ocasión no perdieron tiempo y lo llevaron al hospital Rubén Leñero.

“Nos dijeron que teníamos que buscar otro lugar, lo tuvimos en casa y hoy en la mañana venimos otra vez, pues no puede respirar muy bien”.

El tío de Isaac fue evaluado en un módulo de triage, adjunto al hospital., cinco horas después, él y otros pacientes fueron llevados a un centro de atención en una camioneta.

Algunas personas con síntomas de COVID, a quienes se les ha complicado su estado de salud, prefieren que no los lleven a una clínica; Aurora asegura que decidió trasladar a un hospital a su madre, la señora Asunción, tras varios días de estar en su casa con malestar físico.

“En sí, mi mamá no quería que la trajeramos al hospital, porque decía: ‘si me vas a llevar, me voy a morir'”, finalizó Aurora.