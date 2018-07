Precios del petróleo extienden alzas ante crisis en Libia

Los precios del petróleo subían el martes después de que Libia decretó medidas de fuerza mayor sobre algunas de sus exportaciones de crudo, mientras la pérdida de suministros canadienses ayudaba a elevar los valores en Estados Unidos a máximos en tres años y medio.

El petróleo liviano de Estados Unidos, West Texas Intermediate (WTI) subió 99 centavos de dólar, o 1.3 por ciento, a 74.93 dólares por barril, su mayor nivel desde noviembre de 2014, antes de retroceder levemente a 74.79 dólares por barril.

El crudo referencial Brent subía 0.73 por ciento, a 78.03 dólares.

La Corporación Nacional de Petróleo de Libia declaró el lunes medidas de fuerza mayor sobre las exportaciones desde los puertos de Zueitina y Hariga, lo que sumaría pérdidas de suministros por 850 mil bpd.

Ante esta situación, la productora Abu Dhabi National Oil Co (ADNOC), de Emiratos Árabes Unidos, dijo el martes que podría incrementar la producción en varios cientos de miles de bpd si fuera necesario.

El ministro de Energía de Arabia Saudita, Khalid al-Falih, habló con el ministro de Energía de Rusia, Alexander Novak, el lunes. Discutieron sobre la necesidad de modificar el actual proceso de monitoreo para la producción petrolera y acordaron designar a un comité conjunto Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y de miembros fuera del cártel conocido como JTC para desarrollar y recomendar un proceso apto para ser considerado por el panel ministerial de la Junta Ministerial del Comité de Monitoreo (JMMC) de la organización.

La agencia calificadora Morgan Stanley subió el martes su pronóstico para el precio del crudo Brent para la segunda mitad de 2018 a 85 dólares, desde los 77.5 dólares pronosticados anteriormente.

El mes pasado, la OPEP acordó con Rusia y otros aliados elevar la producción a partir de julio y Arabia Saudita prometió un incremento de suministro “cuantioso”, pero no entregó cifras específicas

La producción de 360 mil barriles de petróleo por día de Syncrude Canadá, en una instalación de arenas bituminosas cerca de Fort McMurray, Alberta, continúa afectada por un corte de electricidad el mes pasado que se extenderá.

El presidente estadounidense, Donald Trump, escribió en Twitter el sábado que el rey de Arabia Saudita Salman bin Abdulaziz Al Saud había acordado bombear más petróleo, “tal vez hasta 2 millones de barriles”. La Casa Blanca luego dio marcha atrás con los comentarios.

Just spoke to King Salman of Saudi Arabia and explained to him that, because of the turmoil & disfunction in Iran and Venezuela, I am asking that Saudi Arabia increase oil production, maybe up to 2,000,000 barrels, to make up the difference…Prices to high! He has agreed!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 30, 2018