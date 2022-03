Por segundo día consecutivo convierten Anillo Circunvalación en un salón de clases; exigen edificio para su escuela

A las 8:12 horas, un grupo de maestras, padres de familia y alumnos de la primaria pública Cristóbal Colón volvieron a hacer de la avenida Anillo Circunvalación su salón de clases.

Padres y maestros armaron mesas de plástico, colocaron sillas y bancos para tomar clases en medio de la calle por segundo día consecutivo, para exigir un edificio para su escuela. Señalan que las clases en línea son imposibles.

Más de 40 niños de primero a sexto de primaria soportaron frío, sol, malos olores y el ruido de decenas de comerciantes y clientes durante toda la jornada.

“Es imposible que siendo niños no nos pongan atención… no estamos pidiendo más, solo que nos den lugar para los niños, ¿usted cree que esto está bueno?, ¿que hagamos esto para que estén los niños exponiéndose en la calle? Yo creo que no es justo, pero si no hay respuesta, nuestro recurso es hacer esto… ¿a dónde está la directora?, ¿a dónde están los de educación pública?… no es de ahorita, ya llevamos año y medio y no dan respuesta… ¿Qué van a hacer si no hay respuesta?… Pues vamos a seguir aquí… a lo mejor, si los niños no pueden venir, pues nosotros”, explicó Lizbeth Rivera, madre de familia.