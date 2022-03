Alumnos de la primaria ‘Cristóbal Colón’ en CDMX toman clases en medio de la calle, porque su escuela fue cerrada

La Avenida Circunvalación, en el centro de la Ciudad de México, fue la escuela donde este lunes, más de 35 alumnos de primaria tomaron clases, en medio de puestos, camiones, vehículos y compradores de la zona de la Merced.

Alumnos y maestros de la escuela primaria pública “Cristóbal Colón” tomaron clases en medio de la calle, porque su escuela fue cerrada.

El dueño del inmueble, ubicado en la calle Corregidora, les pidió el edificio y, además, éste no aprobó el dictamen de Protección Civil para seguir operando.

“Los padres de familia están solicitando un espacio público para que podamos seguir trabajando. El edificio en el que estábamos antiguamente pertenece a un particular y desde el fin del ciclo anterior manifestó que ya no lo quería seguir rentando para nuestra escuela, se logró que continuáramos este ciclo escolar, sin embargo, las autoridades dijeron que no es apto, manifestaron que, por humedad y cosas, ya no es seguro ni para los alumnos ni para nosotros como profesores. Pedimos proporcionen un espacio cercano a la comunidad”, indicó Doris Juárez, maestra de la primaria Cristóbal Colón.

Autoridades educativas les dan como opción a los padres reubicar a sus hijos o tomar clases en línea, situaciones que aseguran, no son viables.

“Nos pidieron que nos fuéramos a trabajar en línea, pero nuestros alumnos son de escasos recursos, no cuentan con internet ni equipo de cómputo”, añadio Doris Juárez, maestra de la primaria Cristóbal Colón. “Yo no tengo ni una opción para clases en línea porque no tengo internet, ni un celular grande para que ellos estudien, yo tengo 2 en quinto”, dijo Gudelia Martínez, madre de familia. “Podemos tener para meter datos, crédito a nuestro teléfono uno o dos días, tres días, pero las mismas aplicaciones consumen mucho y no podemos estar poniendo de nuestro bolsillo diario porque, la verdad, yo soy madre soltera voy al día, soy comerciante y no me alcanza, la escuela ya no la abren, no la van a abrir, lo que es la SEP ni el particular se acercó a darle mantenimiento a la escuela”, destacó Nancy Barrera, madre de familia.

Padres y maestros señalan que, si no les dan un edificio alterno, tomarán clases todos los días en este mismo lugar.

“Que nos den una solución o que nos den escuela o un lugar donde podamos estudiar, porque nos cerraron la escuela, que nos den solución o escuela nueva”, pidió Diego, alumno de quinto de primaria.

“Que nos den otra escuela, mi hermana igual necesita la escuela, apenas está iniciando… A veces pasan carros y prenden su ‘pip’, hace mucho calor”, refirió Daniel, alumno de quinto de primaria.

A la una y media de la tarde, alumnos y maestros se retiraron con el acuerdo de regresar mañana.

“Sí, el día de hoy ya la terminamos… Pues aquí estaremos (mañana), porque de hecho no vino nadie, nos dieron ya un claro mensaje de que no les interesan nuestros niños, así va a ser, no tenemos una escuela donde estudiar”, destacó María de Jesús, madre de familia.

La circulación vehicular fue reabierta.

La escuela primaria pública Cristóbal Colón, de jornada ampliada, tiene 70 años funcionando en el mismo edificio rentado, hasta el pasado viernes, día en que fue cerrada, contaba con una plantilla de 104 alumnos, 12 maestros y 2 intendentes.

La Autoridad Educativa Federal no atendió la solicitud de entrevista.

Con información de Elizabet Mávil

