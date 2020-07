¿Por qué vecinos de las colonias Condesa y Roma, en CDMX, no usan cubrebocas?

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que las colonias Condesa y Roma, de la alcaldía Cuauhtémoc, están catalogadas dentro de las que menos usan cubreboca durante la pandemia del COVID-19.

Te recomendamos: Uso obligatorio de cubrebocas y otras medidas para reapertura del Centro Histórico

En el parque España, de la Condesa, la mayoría de los deportistas no lo utiliza.

En la zona de restaurantes de las colonias Roma y Condesa hay casi la misma cantidad de personas utilizando el cubreboca, que sin usarlo.

Al preguntarles el por qué no lo utilizan, algunas personas se molestaron, otros respondieron con los más variados pretextos.

“Así en el aire libre está el vientecito y no hay tanto problema. El aire se lleva al virus. Ah, no si la sana distancia es muy buena, pero yo vengo a comprar mis flores y ya me lo pongo”, dijo el señor Ricardo García, vecino de la colonia Condesa.

Don Eduardo López es vecino de la colonia Condesa, salió a comprar unas pinturas y olvidó su cubre boca y esto reveló.

“A mi esposa le dio COVID y no la iba a dejar, no le iba a decir vete al otro cuarto, no o sea es la idea de uno ya de viejo y yo con ella hasta la muerte. No usé el cubreboca y dormí con ella y todo normal nuestra vida normal. ¿Oiga señor, pero entonces usted podría ser un COVID asintomático y está en la calle sin cubre boca?. Bueno yo creo que no. Le voy a explicar por qué: porque ya pasó de esto mes y medio ya hubiera estado mal o me hubiera sentido mal , a lo mejor he sido inconsciente y pido disculpas”, dijo.