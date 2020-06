Por fake news sobre coronavirus, padres no vacunan a sus niños en Simojovel, Chiapas

En Chiapas, en las comunidades indígenas, la desconfianza hacia las autoridades de salud está teniendo consecuencias cada vez más graves. no solo no permiten la sanitización contra el COVID-19, ni las fumigaciones contra el mosco vector del dengue, el chikungunya y el zika. Ahora ya no están permitiendo que entren a vacunar a los niños.

“Al momento en que nació solo le aplicaron la vacuna en el bracito y ya de ahí nos dieron una hoja, pero las enfermeras nos decían que no había vacunas. Eso fue cuando la bebé tenía dos meses, hasta ahorita, no tiene mucho que se nos escapó de morir, le dio la tosferina por lo mismo que no, no le han aplicado ninguna vacuna para prevenir esas enfermedades”, comentó Yolanda Hernández, habitante de Simojovel.

La nieta de Yolanda Hernández nació el pasado 19 de agosto en el municipio chiapaneco de Simojovel, dentro de dos días cumplirá 10 meses de edad y únicamente ha recibido la vacuna contra la tuberculosis.

Este miércoles, en Chiapas, inició la segunda jornada nacional de vacunación pública, pero este programa no podrá implementarse en el barrio donde viven Yolanda y su nieta, debido a que los pobladores no están permitiendo ni vacunaciones ni fumigaciones contra el mosquito del dengue bajo el argumento de que así se está esparciendo el virus del COVID 19.

“Se alarmó la gente, como dicen, que no hay que ir a vacunar, porque ha habido mucho muerto aquí en Simojovel. Porque dicen que ya estaban un poco delicado y llegaron al hospital y ahí lo vacunaron y fallecieron”, apuntó Yolanda Hernández, habitante de Simojovel.

“En esa área geográfica, no se logró iniciar el esquema de vacunación. El 100% de la población, niños, adultos, jóvenes, adultos mayores están en riesgo”, dijo Alam Campos, de Programas Preventivos de la Secretaría de Salud en Chiapas.

En Simojovel habitan unos dos mil niños menores de cinco años. El 50% de ellos, tenían que haber recibido su vacuna antes, entre mayo y lo que va de junio, pero sus padres no los llevaron.

“Hay vacunas que tienen límites y si no vienen están perdiendo la vacuna, vacuna que ya no se le va a poder poner si ya se pasaron de la edad correspondiente”, indicó Gamaliel Cárdenas, enfermero del Centro de Salud de Simojovel.

Pobladores de 17 barrios de la cabecera municipal de Simojovel bloquearon las entradas con piedras e implementaron retenes de vigilancia para no permitir el acceso al personal de salud ni a cualquier persona extraña a la comunidad.

“Que si fumigan, si los vacunan es para que se mueran del coronavirus esa es la versión más conocida, que no se dejen llevar por la vacunación, que no dejemos que fumiguen porque eso nos va a provocar el COVID 19 y ese es el miedo que tiene la gente”, dijo Isidoro Rojas, habitante de Simojovel.

“Hay varios enfermos, enfermas, ya han fallecido varias personas, no sabemos si es o no es del COVID 19, si es la causa, pero el asunto si hay una preocupación bastante generalizada en la población”, dijo Marcelo Pérez, párroco.

En Simojovel, al igual que una docena de municipios de Chiapas, se difundió el rumor de que el personal de salud está matando a la población, lo que ha provocado que dejen de asistir a sus consultas al centro de salud y al hospital comunitario.

“Muchos ya no quieren ir a los hospitales porque ha surgido el rumor de que ahí los matan”, comentó Marcelo Pérez, párroco de Simojovel, Chiapas.

“Desafortunadamente hay lideres o seudo lideres que pudieran estar tratando de utilizarlo a su favor, desconocemos las causas que puedan tener o beneficios que puedan tener entre ellos, pero lo que si sabemos el efecto de no realizar este procedimiento, de las vacunas de no fumigar, puede ser costoso para la población”, dijo Alam Campos, de Programas Preventivos de la Secretaría de Salud en Chiapas.

Con información de Fátima Monterrosa y Jorge Ulloa.

