Por autoconfinamiento para evitar COVID, deportivos y gimnasios en CDMX pierden músculo

La decisión de autoconfinarse para evitar más contagios de COVID ha provocado una baja asistencia a deportivos y gimnasios.

Canchas, pistas, albercas y gimnasios en deportivos públicos de la Ciudad de México se ven casi vacíos.

“Está bajando mucho, antes sí se llenaba todo y a esta hora ya había más gente”, indicó José Alberto, usuario de deportivo.

José Luis asiste al deportivo Plan Sexenal desde 1962; a sus más de 70 años dice preferir extremar precauciones y continuar haciendo deporte.

“Pues lo mejor es el deportivo que estar encerrado en la casa”, indicó José Luis Chávez, usuario de deportivo.

“Yo creo que éramos, en total, no éramos ni 20 gentes; poca gente, sí, traigo aquí mi gel, no me quito el cubreboca”, señaló Edna Islas, asistente al deportivo.

Karen es entrenadora de box; la pandemia hizo que cancelara sus clases en parques públicos porque nadie iba, ahora entrena otras disciplinas.

“Se ha disminuido significativamente en más de un 80%, va dejando de asistir la gente porque tienen realmente el temor de contagiarse”, agregó Karen Cruz, entrenadora de Box.

Los deportes grupales también cambiaron sus reglas.

“Es necesario jugar y entrenar con cubreboca y en el caso de los cascos, nos piden una mica y esa es la que nos protegen y es a fuerza, no es opcional. ¿Nunca se pueden quitar el cubrebocas? jamás, te lo quitas, te sacan del entrenamiento, éramos 68, ahora somos 28”, compartió Itan Jiménez, jugador americano.

Con información de Elizabeth Mávil.

LLH