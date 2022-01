‘No hay camas disponibles’: Pacientes COVID esperan horas por una ambulancia y que los reciban hospitales, en Durango

En Durango, que reporta una ocupación hospitalaria de 81.2%, la más alta del país por covid-19, los pacientes pasan horas en sus casas esperando que se abra un espacio y que esté disponible una ambulancia para trasladarlos.

Desde el viernes pasado, Pascual Chaires comenzó a presentar dificultad para respirar, tos, dolor de garganta y de cabeza; la noche de este martes se agravó y sus familiares solicitaron al 911 ser trasladado a un hospital de Durango; la respuesta fue “no hay camas disponibles”.

“Hablé al 911 y ahí me preguntaron, y ya les dije de mi esposo, y ya de ahí me pasaron al área de COVID por teléfono, ya me hicieron unas preguntas sobre mi esposo, y ya me dijeron que me esperara porque no había camas e iban hablar si había camas y pues a ver”, comentó Juana Mayela Sierra, familiar de paciente COVID.

Después de 10 horas, a las 8 de la mañana de este miércoles, le notificaron a la señora Juana que en el hospital 1 del Seguro Social había una cama disponible, pero lo que no había era ambulancias para trasladarlo.

“Ahorita ya me hablaron, ya hay cama, pero que no hay ambulancias, entonces no sé qué hacer, me dijeron que si lo podía trasladar yo le digo, pero ¿cómo?, no puedo, sÍ está muy mal, sÍ está muy grave, ya ahorita ya no conoce, ya no habla, no se puede mover, todavía ayer se podía levantar, pero ahorita ya no”, dijo Juana Mayela Sierra, familiar de paciente COVID, en Durango.

Tuvieron que pasar cinco horas más para que una ambulancia de la Cruz Roja mexicana fuera por el paciente de 74 años de edad a su casa, en la colonia Huizache; lo recogieron y luego lo trasladaron al hospital del Seguro Social Número 1 sin ser encapsulado.

Al llegar al hospital, todavía pasaron 30 minutos para que Pascual fuera atendido.

“Antes diga que me dieron cama, pero no lo querían meter todavía hasta ahorita, que ya se desocupó una cama ya lo metieron a él; cuándo llegó aquí al hospital, ¿qué fue lo que le dijeron?, que me esperara porque no había camas y ya me habían avisado que si había una cama, pero yo creo que se ocupó, no sé y hasta que se desocupó ahorita una ya me dieron la cama”, dijo Juana Mayela Sierra, familiar de paciente COVID.

Mientras Pascual Chaires esperaba en la ambulancia para ser atendido, otra ambulancia particular arribó al hospital con un paciente enfermo de COVID; esto ocurre porque en Durango, las familias con pacientes contagiados no van de hospital en hospital en busca de atención, sino que esperan que una ambulancia vaya por el paciente cuando hay espacio en algún centro hospitalario.

“Tengo un familiar con COVID, hablamos al 911, del 911 nos dijeron que no había lugar en el 450 ni en el ISSSTE, que solamente aquí en el Seguro nos podían atender, trajimos a mi paciente, rentamos una ambulancia y resulta que llegando dicen que no”, indicó Consuelo Calderón, familiar de paciente COVID en Durango.

Para atender a los pacientes con covid-19, el estado de Durango habilitó 17 hospitales y este miércoles, autoridades federales recorrieron los diferentes hospitales de la capital con el fin de ampliar la capacidad hospitalaria por covid-19, pero hay otro conflicto en puerta: el contagio del personal de salud.

“Nosotros tenemos ahorita 170 que están positivos y que están en su casa recuperándose”, dijo Sergio González Romero, secretario de Salud del estado de Durango.

Con información de Bogdán Castillo

