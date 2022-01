Durango, la entidad con mayor ocupación hospitalaria por COVID-19

Durango es la entidad con el mayor porcentaje de ocupación hospitalaria por COVID-19 en México; está en 79.6% de ocupación. Ahí han alcanzado niveles similares a los que tuvieron con la segunda y tercera ola de la pandemia.

Irma Rodríguez cuenta que tuvo que esperar día y medio para que su hermano fuera atendido en un hospital de Durango; una vez que le confirmaron que ya había cupo en el Hospital 450, de la Secretaría de Salud, tuvieron que trasladarse del municipio Guadalupe Victoria a la capital del estado. Durante hora y media que duró el viaje, el paciente estuvo saturando en oxígeno en menos de 80.

También recordó que tuvieron que esperar día y medio.

“Ya al último mi papá no se podía contener en pie, él ya estaba completamente suelto”, dijo Irma.

Dimas Domínguez tuvo que esperar doce horas para encontrar un hospital con cupo.

Una vez que lo encontró, dice tuvo que recorrer más de una hora en carretera para llegar al lugar.

“Desde las nueve de la mañana habló el doctor de Guadalupe Victoria y le dijeron que tenía que esperar a que hubiera cama, y me hablaron a las 8, 9 de la noche y es lo que tuve que esperar para que, cuando llegué aquí, pues ya me lo tomaron y no lo he vuelto a ver”, señaló Dimas Domínguez, familiar de paciente COVID.

Luis Blanco corrió con mejor suerte.

“En sí, sí, es que está saturado aquí, no había camas, cuando llegamos no los querían recibir porque estaba saturado, entonces ya le empezamos a decir a la señorita, a la trabajadora social que era de emergencia, que ella necesitaba el tratamiento y dijo permítanme, déjenme, empezó hacer llamadas, empezó hacer movimientos y dijo tienen suerte, miren se va a desocupar una cama en el segundo piso porque hubo un fallecimiento de COVID”, comentó Luis Blanco, familiar de un paciente COVID.

La Secretaría de Salud del estado de Durango asegura que en los próximos días, habrá más camas disponibles para aumentar la capacidad hospitalaria.

“Pero el problema es cómo va a suceder en México, la oferta del personal de salud no es fácil, tanto especialistas, intensivistas, internistas, urgenciólogos, no los tenemos a la mano, porque no hay lo suficiente”, dijo Sergio González Romero, secretario de Salud del estado de Durango.

La Cruz Roja Mexicana en Durango también ha presentado diversas dificultades en sus traslados con pacientes COVID.

“Cuando un paciente tiene estas características y que no hay espacio hospitalario, valoramos al paciente a ver cómo está saturando, cuáles son signos vitales, cómo se encuentran en ese momento y nosotros a la par podérselo mencionar a la autoridad, para que, posiblemente, le aceleren un poquito más su ingreso, pero a veces no es que no quieran, a veces la capacidad está saturada”, señaló Rubén Rubalcaba, coordinador de Socorros de la Cruz Roja Mexicana delegación Durango.

Con información de Bogdán Castillo.

