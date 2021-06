Policías de tránsito de la CDMX reciben silbatos electrónicos para evitar contagios de COVID-19

La pandemia ha traído cambios que ya se reflejan en cosas aparentemente impensables, como los silbatos que usan los agentes de tránsito en la Ciudad de México.

Te recomendamos: CDMX desplegará 18 mil policías para vigilar las elecciones

El silbato, es un elemento indispensable para los agentes que dirigen el tránsito en la Ciudad de México.

Con él, organizan el flujo vial y le indican a los automovilistas cuándo avanzar y cuándo detenerse.

Sin embargo para usar el silbato los policías se tienen que bajar el cubrebocas y además al soplar expiden saliva, con lo cual se puede provocar algún contagio de COVID-19.

Por esto la Secretaría de Seguridad Ciudadana comenzó un programa para sustituir los silbatos de viento, por estos novedosos silbatos electrónicos que funcionan apretando un botón.

“El dispositivo es apoyo en esta situación de la contingencia para no fomentar más el virus de COVID-19, para ello nos están proporcionando el dispositivo como apoyo, como ayuda a dar la vialidad y apoyar a la ciudadanía. ¿Desde hace cuánto tiempo lo están utilizando? Ya llevamos varias semanas con ello, nos ha funcionado bien para guiar a la Circulación”, comentó un agente de tránsito

Se trata de un aparato que utiliza baterías recargables de larga duración y que prácticamente suena igual que un silbato convencional.

Estos silbatos se han destinado a lugares con gran concurrencia de personas, como lo son los centros de vacunación y brindan seguridad tanto a los policías de tránsito como a los transeúntes y automovilistas.

“Me siento muy bien ya que con esto me estoy protegiendo a mí y también a mi familia y a la ciudadanía. Con ello nos protegemos nosotros al no tener contacto y no tener contacto con la Ciudadanía”, afirmó el policía.