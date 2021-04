Policías de CDMX inhiben desperdicio de agua en Sábado de Gloria

La Secretaría de Seguridad Ciudadana implementó un operativo en las diversas colonias de las 16 alcaldías de la Ciudad de México para inhibir y detener a las personas por desperdiciar el agua durante este Sábado de Gloria.

A través de patrullajes por los 847 cuadrantes, llamadas al 9-1-1 o por las cámaras de videovigilancia del C5, la Policía capitalina acudió a los distintos puntos donde se registraron los bañistas.

“La Policía llega al lugar, se entrevista con las personas, les hace la invitación de que cesen de esa conducta, de lo contrario serán remitidos a un juzgado cívico, si las personas no acatan esta invitación, se les detiene y se les presenta ante el Juzgado Cívico y ahí obviamente a criterio del Juzgado Cívico la sanción que amerita es la que tendrán como motivo de sanción que va desde la amonestación, la multa, el arresto, o trabajo comunitario”, indicó Luis Martín Rodríguez Jiménez, coordinador general de Policía de Proximidad Zona Poniente.

Los menores de edad no son detenidos, sólo los canalizan con sus padres o tutores.

“En el caso, en la cuestión de menores pues únicamente esperamos a los padres de familia para hacerles saber de la conducta en que infringió el menor, no hay sanción, no hay arresto y ahí mismo en el lugar se le invita a que tenga más cuidado y que los menores no estén realizando esta actividad”, indicó Luis Martín Rodríguez Jiménez, coordinador general de Policía de Proximidad Zona Poniente.