Policía mata a joven administrativo de la PGJ-CDMX

La procuradora general de Justicia de la CDMX, Ernestina Godoy informó que se está investigando el homicidio de un joven administrativo de la misma Procuraduría durante un operativo en Tepito.

Te recomendamos: Protestan frente a PGJCDMX para exigir que se haga justicia a mujeres violadas

Es un trabajador de la Procuraduría, desafortunadamente estuvo ahí, llevaba, es un joven, era un joven que acababa prácticamente acababa de entrar, hizo servicio social y luego entró con nosotros me parece que en junio, julio, acababa de terminar en Criminología, fue muy desafortunado, una tragedia él estaba ahí, normalmente no se llevan a los administrativos, parece iba a recoger un documento, una cosa así, un descuido, me parece que fue un descuido”, dijo Ernestina Godoy, procuradora general de Justicia de la CDMX.