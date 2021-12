Poeta y activista chiapaneco Alberto Pérez narra cómo fue su secuestro

El poeta y activista Alberto Pérez Gálvez de derechos humanos privado de la libertad durante una semana en Chiapas, cuenta que el grupo armado que los retuvieron a él y a su primo nunca dijeron ser criminales y que, tras notar la presión mediática, los liberaron.

El poeta Alberto Pérez Gálvez y su primo Luis Mario García Castro fueron interceptados por un grupo armado en la carretera Motozintla Comalapa, en Chiapas, el pasado 24 de diciembre.

“De ahí nos levantaron, nos quitaron todas nuestras pertenecías, nos golpearon. Me abrieron la cabeza con la cacha de una pistola. Ahí me pusieron una bolsa en la cabeza para asfixiarme, no tenían logotipos”, dijo Pérez Gálvez.