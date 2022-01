Plantean en Congreso de CDMX exigir pruebas negativas covid para ciertas actividades

Por primera vez se planteó en el Congreso de la Ciudad de México la obligatoriedad de pruebas negativas a covid y certificados de esquema completo de vacunación, para acceder a ciertas actividades.

Diputados del PAN pretendían realizar un exhorto para que se exigieran pruebas negativas a covid para entrar a foros y espectáculos públicos en la Ciudad.

Sin embargo, diputados de Morena debatieron en contra de ello y aseguraron que el protocolo que ya se aplica, por parte de algunos promotores de eventos, es suficiente.

“Hay un filtro sanitario, primero para detectar síntomas, lo que sigue es módulos de pruebas gratuitas de Covid, para las personas que lo deseen, pero no puedes acceder si no tienes una ¿eh? Este, si no tienes prueba de tu vacunación, tienes que entregar necesariamente certificado de vacunación, eso ya sucede, fue parte de lo que la Ciudad de México, el Gobierno de la ciudad trabajó junto con el sector empresarial. Y ahí se llegaron a muchos acuerdos y estos acuerdos se han cumplido a pie juntillas. Estos acuerdos han permitido que los espectáculos que se han realizado hasta el momento y los venideros consideren una serie de protocolos prestados por el promovente, perdón por el organizador de estos eventos”, en palabras del diputado Fernando Mercado, grupo parlamentario de Morena.