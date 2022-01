Alertan por pruebas chinas falsas para detectar COVID en módulos de CDMX

Frente a la alta demanda que ha habido de pruebas COVID no podían faltar los que se aprovechan. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México detectó que se están utilizando en algunos establecimientos pruebas que no están autorizadas por Cofepris.

“El miércoles de la semana pasada vine a hacerme una prueba aquí, salió positiva, me costó, bueno, por la edad, 250, porque cobran 300. Quedaron que ese mismo día, por correo, me enviaban el resultado, hasta ahorita no me han llegado y ahorita vine a reclamarlo y dicen que van a checar, no tengo la manera de comprobar en mi trabajo que salí positivo”, compartió Astor Ricárdez Fuentes, paciente COVID.

Astor es una de las víctimas de un puesto improvisado localizado afuera de una plaza comercial que se localiza en la esquina de Insurgentes y el Eje 1 Norte, en donde se están usando una de las ocho pruebas rápidas no autorizadas por Cofepris, que dio a conocer la Secretaría de Salud de la Ciudad de México; la mayoría son de origen chino.

Estas pruebas se han estado comercializando en las redes sociales, pero ahora ocurre también en lugares como éste.

“En Facebook ahí aparece un listado muy grande de ofertas para la venta por personas desconocidas, no hay establecimiento, son personas que ofrecen a través de este mecanismo la venta de pruebas. Utilizan el membrete de otra prueba o no tiene autorización sanitaria”, comentó Ángel González Domínguez, director general de la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la CDMX.

El sitio tiene un mes operando en ese mismo punto; incluso, lo hacen frente a uno de los kioscos del Gobierno de la ciudad.

“Ahorita marqué al número que me dieron y me manda a buzón, no contestan”, dijo Astor Ricárdez Fuentes, paciente COVID.

“Estamos verificando hoy alrededor de 350 módulos o laboratorios que están realizando pruebas, para que dentro de los diferentes aspectos que se observan de buen funcionamiento de estos módulos, se ve el tipo de insumo, el tipo de prueba que utilizan”, señaló Ángel González Domínguez, director general de la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la CDMX.

Con información de Guadalupe Madrigal.

LLH