Pintura de Zapata desnudo y en tacones desata polémica en México; familiares anuncian demanda

Un cuadro del revolucionario Emiliano Zapata desnudo y en tacones para reivindicar los derechos LGTB ha causado polémica en las últimas horas en México, donde familiares del Caudillo del Sur han expresado su malestar y usuarios de redes sociales han vertido comentarios homófobos.

La pintura, titulada “La Revolución”, es una obra del artista chiapaneco Fabián Cháirez expuesta en el Palacio de Bellas Artes de la capital mexicana con motivo de una muestra sobre el célebre revolucionario mexicano para conmemorar los 100 años de su asesinato.

En la obra aparece Zapata desnudo, portando tacones con forma de revólveres, luciendo un sombrero de color rosa, envuelto en una fina bandera mexicana y cabalgando un caballo blanco que tiene una notable erección.

Aunque la exposición “Emiliano. Zapata después de Zapata” fue inaugurada el pasado 27 de noviembre, no ha sido hasta ahora, cuando la Secretaría de Cultura ha promocionado la muestra en redes con una imagen del cuadro, que ha desatado la polémica.

La reacción de Jorge Zapata, nieto del revolucionario, no se hizo esperar y anunció ante un grupo de periodistas una denuncia contra el artista y el Instituto Nacional de Bellas Artes por “denigrar la figura de nuestro general pintándolo de gay”.

“Para nosotros como familia es denigrar la figura de nuestro General pintándolo de gay. Yo no tengo nada contra los gay, tengo muchos amigos, pero la verdad se han conducido de la mejor manera y no sé por qué en Bellas Artes, un lugar tan importante para todos fueron a exponer la figura de nuestro general en esa forma. No lo vamos a permitir”, señaló Jorge Zapata.

La polémica se trasladó a las redes sociales con opiniones encontradas, como la del caricaturista Paco Calderón, quien expresó que el cuadro es una “imagen demasiado burda, sobre todo si la publica el gobierno”.

El periodista y activista LGTB Genaro Lozano le cuestionó por qué le parece “burda” la imagen de Zapata expuesta en Bellas Artes y reivindicó que “el artista es fantástico”.

Varios usuarios hicieron un llamado a compartir en redes sociales imágenes de otras obras de Fabián Cháirez para seguir “escandalizando” a gente conservadora, como por ejemplo un cuadro de dos sacerdotes lamiendo lascivamente un cirio.

La obra polémica se encuentra en una sala de la exposición dedicada a repasar cómo los movimientos sociales actuales han representado la imagen de Zapata, cuya imagen había sido usada tradicionalmente como un símbolo de México y de la masculinidad.

“Al cambiar la imagen de Zapata y hacerlo un macho cuestionado, están haciendo una crítica al patriarcado que prima en este país como en muchas otras naciones”, contó el curador de la exposición, Luis Vargas, el día de la inauguración.

Nacido el 8 de agosto de 1879, Zapata fue una de las principales figuras de la Revolución mexicana de 1910 que derrocó la dictadura de Porfirio Díaz y un héroe del campesinado que luchó por la colectivización de las tierras.

A inicios de este año, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador declaró 2019 como el año homenaje a Zapata por lo que toda la papelería gubernamental lleva el nombre del caudillo de la Revolución Mexicana. Zapata murió en una emboscada el 10 de abril de 1919.

