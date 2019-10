PGJCDMX investiga la muerte de una policía en la Central de Abasto

La Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Iztapalapa inició una carpeta de investigación por la muerte de una persona del sexo femenino, de 18 años, elemento policiaco que presuntamente se disparó en la cabeza dentro del área de lockers de un sector de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la Central de Abasto.

Te recomendamos: Dos mujeres muertas en distintos puntos de la CDMX

Al respecto el agente del Ministerio Público de la Coordinación Territorial en Iztapalapa Tres inició una carpeta de investigación, por el delito de homicidio culposo por otras causas, lo que movilizó a personal de la Coordinación General de Servicios Periciales y a agentes de la Policía de Investigación.

De acuerdo con la información del expediente, a las 20:30 horas de ayer, una compañera de la occisa ingresó al área referida y la encontró con su arma de carga empuñada en la mano derecha.

La dependencia continuará las indagatorias que permitan esclarecer los hechos.

El pasado 12 de septiembre, presuntos comerciantes de la Central de Abasto de la Ciudad de México intentaron impedir el acceso a Palacio Nacional, pues la razón de su protesta, afirman, son malos manejos de recursos en la administración de la central, pero las autoridades de la capital lo atribuyen a la detención de siete personas que están involucradas en una ‘lotería clandestina’ conocida como “La Rapidita” en la que se rifaban relaciones sexuales con mujeres o elevadas sumas de dinero.

Vendían a todos los comerciantes, al público en general, ‘te vendo un boletito’, ‘vale 10’, son muchachas muy guapas y así operaban, si entregaban los premios o no tampoco no me consta; desde los últimos 15 años estaban aquí operando”, aseguró Antonio Ponce Machorro, comerciante de la Central de Abastos, CDMX.