Peso mexicano se aprecia por repliegue del dólar, a 18.96

El peso mexicano se apreciaba el viernes ante un repliegue del dólar, aunque perfilaba una baja semanal que podría interrumpir una racha de cuatro alzas presionado en los pasados días por una escalada en las tensiones comerciales y una fortaleza de la divisa estadounidense.

La moneda cotizaba en 18.96 por dólar, con una ganancia de 0.55 por ciento, ó 10.50 centavos, frente a los 19.065 del precio de referencia de Reuters del jueves.

El billete verde retrocedía el viernes después de que el presidente Donald Trump dijo que un dólar fuerte ponía a Estados Unidos en desventaja y que estaba listo para gravar importaciones chinas por hasta 500,000 millones de dólares.

Comentarios que realzó el presidente estadounidense a través de Twitter profundizaron sus críticas a la política monetaria de la Reserva Federal, que se encamina a subir las tasas de interés al menos dos veces más durante el año, como lo aclaró su gobernador, Jerome Powell, durante el martes y el miércoles.

China, the European Union and others have been manipulating their currencies and interest rates lower, while the U.S. is raising rates while the dollars gets stronger and stronger with each passing day – taking away our big competitive edge. As usual, not a level playing field…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 20, 2018