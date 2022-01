Pese a ómicron, celebran Fiesta Grande de Enero, la más importante de Chiapas

Es la Fiesta Grande de Enero, la más importante de Chiapas, y a pesar del llamado de las autoridades de salud de no realizar actos masivos, hombres y mujeres ataviados con sus trajes tradicionales de parachico y chiapanecas danzaron y celebraron las fiestas religiosas del pueblo.

”Vale la pena el riesgo aunque sea un poquito de felicidad ahora sí con nuestras medidas primeramente Dios no nos pase nada”, explicó Carlos Eduardo Vázquez, danzante de parachico.

En las iglesias se restringió el acceso a los feligreses para evitar aglomeraciones.

”De acuerdo al protocolo de la Secretaría de Salud no aglomeración… Si vienen familias las bancas llenas, sino tres personas por banca y las sillas con sana distancia”, detalló Martha Patricia Silva, ministra de Iglesia Católica:

Según la Secretaría de Salud, Chiapa de Corzo ocupa el segundo lugar en repunte de casos diarios de Covid-19 a nivel estatal, por ello durante los recorridos de parachicos una brigada sanitaria exhortó a la población a usar cubrebocas.

”Estamos trabajando de manera constante en lo de parachicos para que tratemos de concientizar a la población a que utilicen lo que es el cubrebocas, estamos justamente en una temporada que hay una cuarta ola de contagios en el municipio también”, aseguró Luis Ángel Rodríguez Muñoz, brigada de salud en Chiapa de Corzo.

Como parte de los festejos religiosos los parachicos bailan sin cesar recorriendo ermitas e iglesias del pueblo durante varias horas.

”Algo que no habíamos visto nunca y no se muy divertido la verdad, la música en la calle sí la verdad me está encantando”, relató Ander Jiménez, turista.