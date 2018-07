Pescadores reportan avistamiento de ejemplares de tiburón ballena en Veracruz

Hace unos días, en aguas del Golfo de México, frente a la Costa Esmeralda de Veracruz, mar adentro, pescadores tuvieron la fortuna de toparse en su actividad con el enorme ejemplar de tiburón ballena.

El ejemplar de más de cuatro toneladas nadó junto a la embarcación de los pescadores.

Pudieron presenciar desde cómo se alimenta hasta incluso tocarlo.

El tiburón ballena está clasificado como un pez, se le considera el más grande de los mares. Su alimentación es base de pequeños organismos.

Es una especie amenazada, sobre todo el alimento ahora sí que la comida de ese pez. Se alimenta de plancton es lo que él come, si hay contaminación el zooplancton escasea se muere, son organismos muy pequeños, ese no es carnicero, no es peligroso”, dijo Jorge Alberto Rizo, experto en pesca deportiva