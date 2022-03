Personas migrantes que protestaron durante visita de AMLO a Chiapas ya fueron atendidas: INM

El comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, aseguró que el grupo de personas migrantes que se manifestó en el exterior de la instalación militar, en la que hoy el presidenteAndrés Manuel López Obradorofreció la conferencia de prensa, en Tapachula, Chiapas, fue atendido en su reclamo de que se les entreguen cartas de libre tránsito por nuestro país.

Rechazó que haya lentitud de parte del Instituto Nacional de Migración para la entrega de los permisos de libre tránsito que esta autoridad puede otorgar en ciertos casos.

También rechazó el dicho de alguno de las personas migrantes, en el sentido de que, a quienes si se les entregan estas cartas de libre tránsito en otros puntos del país, se las rompen funcionarios de este instituto.

“Mienten, mienten… No hay una investigación a funcionarios por posibles delitos… no corresponde, pero finalmente he cesado yo a mil 800…por diferentes causas, combate a la corrupción, deshonestidad, inasistencias”, indicó Francisco Garduño, comisionado del Instituto Nacional de Migración.