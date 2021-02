Personas en prisión preventiva podrán votar en las próximas elecciones

Por primera vez, las personas que se encuentran en prisión preventiva podrán votar en la jornada electoral.

Se trata de un programa piloto que el Consejo General del INE aprobó en su sesión de este miércoles.

Por ahora se aplicará en cinco Centros Federales de Readaptación Social, cuatro varoniles y un femenil, ubicados en Sonora, Guanajuato, Chiapas, Morelos y Michoacán.

Las personas que estén encarceladas en estos lugares y que no han sido sentenciadas podrán votar en la elección para diputados federales el próximo 6 de junio, privilegiando el principio de presunción de inocencia, así como de no discriminación, establecidos en la Constitución.

Sus sufragios serán jurídicamente válidos, por lo que contarán como los de cualquier otro ciudadano.

Para que esto sea posible, el INE firmará un convenio de colaboración con la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.

Se aplicará en la modalidad de voto anticipado, como ocurre con los votos que se reciben de mexicanos que radican en el extranjero.

El INE lo llevará a cabo del 17 al 19 de mayo en coordinación con las direcciones de los penales seleccionados y habrá una lista nominal con este propósito.

El objetivo es que en la elección presidencial, quienes se encuentren en prisión preventiva en todas las cárceles del país puedan votar.

Hasta esos lugares se hará llegar la propaganda con las diferentes opciones políticas que compitan.

“La privación de la libertad no despoja a las personas de la titularidad de todos sus derechos humanos por lo que el Estado debe tomar las medidas necesarias para que las personas sujetas a su jurisdicción disfruten efectivamente de sus derechos. En México 4 de cada 10 personas privadas de la libertad se encuentran aún sin sentencia”, informó Dania Ravel, Consejera Electoral del INE.

Por otra parte, el INE aprobó en esta sesión otro programa piloto para que por vez primera se pueda votar a través de urnas electrónicas en una elección federal.

Solo se aplicará en algunos distritos de dos entidades: Jalisco y Coahuila.

El representante de Morena ante el INE, Sergio Gutiérrez, advirtió que su partido impugnará ante los tribunales esta decisión del INE por considerarla fuera de la ley.

“No nos engañemos, que es lo que se está votando aquí es de un plumazo implementar un nuevo sistema de votación que no está previsto en la ley y que no está permitido”, sentenció Sergio Gutiérrez, representante legislativo de MORENA en el INE.

Los consejeros electorales lo rechazaron.

El consejero Ciro Murayama dejó claro que el voto electrónico no se podrá hackear.

“No hay riesgo de que se altere mediante hackers lo que no está conectado a internet, tiene tanta posibilidad un hacker de alterar una urna electrónica como la cafetera de mi casa pues no están conectadas a internet, no hay ningún problema”, aseguró Ciro Murayama, Consejero Electoral INE.