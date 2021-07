Militares del Aeropuerto de Santa Lucía crean refugio para perritos abandonados y darlos en adopción

Los militares del Nuevo Aeropuerto de Santa Lucía se percataron que cerca de las obras había una gran cantidad de perros abandonados, así que adaptaron un refugio para ponerlos en adopción.

“Es una perrita de 2 meses, la vamos a hacer una inspección médica, si no está maltratado, si no viene golpeado, si no trae pulgas, garrapatas”, dijo la subteniente Carla Medellín, médico veterinario del Ejército Mexicano.