Periodista en Michoacán denuncia violación con policías, estos la golpean y encarcelan

En Michoacán, una reportera quien sufrió un intento de violación y abuso sexual acudió a obtener justicia con policías municipales, quienes al enterarse que ella pertenecía a un medio de comunicación, la golpearon.

Esta tarde, una reportera de una televisora local, en Michoacán, denunció por medio de un video que se volvió viral en redes sociales, que policías municipales de Morelia la agredieron físicamente luego de que les solicitara ayuda tras sufrir un intento de violación.

“Fui víctima de un intento de violación y al solicitar apoyo de la Policía Municipal estos arribaron al lugar y más que apoyarme me detuvieron”, comentó en el video.

La periodista Mitzi Torres denunció que sufrió un intento de abuso sexual, por lo que se acercó a pedir ayuda a un par de policías municipales que lejos de brindarle apoyo, la golpearon y re victimizaron.

“Al momento de indicarles que era periodista se inició en mi contra un maltrato físico y psicológico, cuestionando mi vestimenta, diciéndome que me creía muy influyente, pero que eso no me iba a servir y propinándome golpes en la cara, los que tengo”, agregó.

Mitzi fue llevada a los separos, donde fue arrestada y obligada a permanecer por casi 24 horas, allí también recibió omisiones y burlas.

“El médico incluso no quiso legitimar que yo tenía golpes visibles, se me trató de loca, la juez indicó que yo no tengo ningún tipo de golpe porque el medico ahí presente negó que yo tuviera algún golpe; hago este video porque tengo mucho miedo a las represalias por parte de estas personas”, expuso.

Por estos hechos, la Fiscalía de Michoacán informó que hay una carpeta de investigación abierta tras la denuncia.

