Pentágono no ‘descarta’ acciones contra Siria tras presunto ataque químico

El secretario de Defensa de Estados Unidos, James Mattis, aseguró este lunes que “no descarta” acciones militares contra de Siria tras las informaciones sobre el presunto ataque químico de este sábado en la ciudad siria de Duma atribuido a las tropas del presidente Bashar Al Assad.

“No descarto nada ahora mismo”, dijo Mattis tras ser preguntado sobre posibles represalias militares contra el régimen de Al Assad en respuesta a lo sucedido en Duma, a las afueras de Damasco.

Mattis realizó estas declaraciones al inicio de su encuentro con el emir de Catar, Tamim Bin Hamad Al-Thani, en el Pentágono.

“Lo primero que tenemos que mirar es por qué hay armas químicas cuando Rusia fue quien avaló la retirada de todas ellas, y por ello con nuestros socios y aliados desde la OTAN a Catar y en otros lugares vamos a encarar este tema”, agregó el jefe del Pentágono.

Las palabras de Mattis se producen después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, prometiera un “alto precio” a pagar para los responsables del ataque.

“Muchos muertos, incluidas mujeres y niños, en un ataque QUÍMICO sin sentido en Siria. El área de atrocidades está bloqueada y rodeada por el ejército sirio, por lo que es completamente inaccesible para el mundo exterior. El presidente Putin, Rusia e Irán son responsables de respaldar al animal de Asad”, dijo ayer domingo el mandatario en su cuenta de Twitter.

Many dead, including women and children, in mindless CHEMICAL attack in Syria. Area of atrocity is in lockdown and encircled by Syrian Army, making it completely inaccessible to outside world. President Putin, Russia and Iran are responsible for backing Animal Assad. Big price…

