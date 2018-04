Trump llama animal a Al Assad por presunto ataque químico en Siria

Con síntomas de asfixia decenas de hombres, mujeres y sobre todo niños fueron atendidos en clínicas de Guta después de que el sábado se registrara supuestamente un nuevo ataque químico contra la población civil.

De acuerdo con la Defensa Civil Siria, más de 70 muertos y 500 personas resultaron heridas por este ataque contra la ciudad de Duma.

Desde el pasado viernes las tropas de Bashar al Assad, apoyadas por Rusia, iniciaron una ofensiva para expulsar a los rebeldes de esta ciudad, la única que queda en manos de los opositores.

“El régimen sirio continúa el bombardeo de forma intensa y más violenta por todos los medios de armas. A las ocho y cuarto (hora local), se lanzaron bombas de barril por helicópteros que transportaban sustancias venenosas. Para quienes dicen cloro u otros agentes, hasta estos momentos, nadie podía reconocer estas sustancias”, dijo Siraj Mahmoud, portavoz de la Defensa Civil Siria.

Una madre siria en Duma (Getty Images)

El gobierno de Damasco rechazó que haya realizado el ataque, el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos no ha podido confirmarlo y Rusia negó rotundamente la información y señaló que sus expertos recopilarán pruebas para demostrar que se trata de un montaje.

“Hasta este momento, los paramédicos de la Defensa Civil no pudieron entrar en el área objetivo debido al bombardeo continuo. El régimen está tratando de borrar esta área por completo”, aseguró Siraj Mahmoud, portavoz de la Defensa Civil Siria.

Leer más: Trump ha ordenado al Pentágono preparar salida de Siria, según medios

TRUMP RESPONSABILIZA A PUTIN E IRÁN

Sin embargo, Donald Trump escribió en su cuenta de Twitter que Vladimir Putin e Irán eran responsables de este ataque, los acusó de apoyar a Bashar al Assad a quién calificó como un animal y advirtió que Damasco pagaría un precio muy alto por esta acción.

Many dead, including women and children, in mindless CHEMICAL attack in Syria. Area of atrocity is in lockdown and encircled by Syrian Army, making it completely inaccessible to outside world. President Putin, Russia and Iran are responsible for backing Animal Assad. Big price…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 8, 2018