Pensión para adultos mayores aumentará 70 pesos en 2020

Ariadna Montiel, subsecretaria de Bienestar, anunció este martes que se tiene previsto que la pensión para adultos mayores aumente 70 pesos el próximo año.

Te recomendamos: Asaltan y roban más de 3 MDP de programa para adultos mayores, en Chiapas

Estamos ya nada más esperando la notificación de Hacienda porque tenemos que alcanzar la inflación, pero en términos de la pensión que va a recibir el beneficiario estaríamos hablando de dos mil 550, que es este año el pago bimestral, a dos mil 620, incrementaremos 70 pesos el monto de la pensión”, dijo la funcionaria en la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Montiel explicó que este año se van a ejercer 115 mil millones de pesos de la pensión de adulto mayor para 2019.

Agregó que para 2020, el presupuesto que se envió fue de 130 mil millones de pesos, 129 mil casi 130 mil millones de pesos.

Destacó que la cuantía de la pensión de adulto mayor es muy importante para la política de bienestar, al igual que la pensión de discapacidad.

Problemas de datos por falta de CURP

Sobre los adultos mayores que ya cuentan con su tarjeta de Bienestar, pero que no han recibido el apoyo económico, Ariadna Montiel explicó que este problema se presenta porque los adultos mayores no nacieron con una CURP y “traemos un problema de calidad de datos, de tal manera que, si el banco no nos abre la cuenta porque la CURP no es correcta, no la valida el Registro Nacional de Población”.

Dijo que para enfrentar esta problemática se busca que los adultos mayores cobren en operativo, en giro telegráfico para el caso de las ciudades mientras que el tema con los bancos se resuelve.

Por eso, insistir lo que el presidente ha planteado aquí del Banco del Bienestar, porque es un banco que va entender las necesidades de la población más pobre”, dijo.

Señaló que se van a aperturar las cuentas y después se van a entregar las tarjetas para que quien no tenga la calidad de datos necesaria para la apertura de una cuenta cobre en el operativo.

A nivel nacional tenemos este caso de poco más de 20 mil beneficiarios que tienen esta circunstancia y estamos trabajando específicamente en ese caso, uno por uno para incorporarlos a su pago, independientemente el método de pago”, dijo.

Con información de Presidencia de la República

AAE