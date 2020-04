Coronavirus opaca aniversario luctuoso de Pedro Infante a 63 años de su muerte

Por primera vez en 63 años, el aniversario luctuoso de Pedro Infante se vivió en una tumba sin cientos de personas a su alrededor, por el cierre del Panteón Jardín debido a la contingencia causada por el coronavirus COVID-19.

Te recomendamos: Bésame mucho, la canción que inmortalizó a Consuelo Velázquez

En entrevista con Notimex, Lupita Infante, hija del ídolo mexicano, que lleva más de 20 años organizando los aniversarios -desde la muerte de su tío José Infante-, contó que desde enero empezó a planear el evento anual, que este año incorporaría algunas sorpresas.

Para que el día no pase desapercibido, Lupita Infante pidió a los seguidores de su padre que manden a redes sociales un aplauso de 10 segundos, que también servirá para agradecer a los profesionales de la salud que están atendiendo la pandemia.

Aunque la familia Infante no sabe la fecha en que podrán realizar el homenaje, considera importante cuidarse y estar en casa para acatar las recomendaciones de las autoridades, por lo que también cerraron las instalaciones del Museo de Pedro Infante.

Maritoña es una de las que siempre van a cada aniversario de Pedro Infante. A sus 78 años, la mujer quería llevarle, como es su costumbre, su corona de flores, pero fue la hija de su ídolo la que la convenció de no hacerlo este año.

“Así como me dice Lupita, si me abren a mi van a querer entrar otras personas y sería poner el desorden. Preferí esperar a la primera ocasión que se pueda ir. Hoy cumplo apenas 50 años de ir. Antes iba aunque fueran dos o tres horas, porque no alcanzaba el dinero ni para los camiones. A partir del 70 me quedaba cinco o seis horas, hay veces que llego a las ocho de la mañana con los que me quieran acompañar, ya sean mis nietos, hermanos o hijos. No he dejado de ir, excepto dos ocasiones por fuerza mayor. 50 años que se me hacen como si hubieran sido ayer”, refirió a Notimex.