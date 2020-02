Morena busca crear comisión para sentenciar casos de pederastia clerical en México

El partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) buscará, como un asunto de urgente resolución, integrar una Comisión Especial de Investigación Independiente que haga justicia a las víctimas de pederastia en México.

Te recomendamos: Diputados aprueban que delito de pederastia no prescriba

El objetivo incluye esclarecer los casos, sentenciar a los culpables y reparar el daño a las victimas cómo ocurre en otros países: Argentina, Chile, Canadá y Australia, entre otros.

Los senadores de Morena, Germán Martínez y Malú Micher, son los promotores de esta iniciativa que plantea que la Comisión se conforme por víctimas, organizaciones civiles, senadores y autoridades gubernamentales.

La Comisión gozaría de autonomía y estaría dotada de atribuciones legales suficientes, destaca la propuesta.

Tenemos una deuda con las víctimas de esta epidemia de pederastia clerical en México. Esto es para reparar el daño en el pasado, esto es para que no se repitan los abusos infantiles que ha habido en el pasado y en los que vergonzosamente México está en uno de los primeros lugares. Las víctimas son nuestras prioridades y esto no es en contra de la Iglesia Católica. La reparación del daño incluye lo económico, pero lo económico no es lo principal, incluye construir verdad, incluye reconciliar, incluye perdona, incluye sin duda regresar a la crítica, en la medida de las posibilidades al lugar que estaban de dignidad antes de que lo abusaran”, señaló Germán Martínez, senador de Morena.